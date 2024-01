Bénin : suspension des salaires de certains agents de l’État

- Publicité-

Certains fonctionnaires au Bénin verront leurs salaires suspendus à partir de janvier 2024, selon une communication émanant du Ministère de l’Économie et des Finances.

Le ministère a justifié cette décision dans une lettre adressée aux ministères et institutions de l’État, précisant que la mesure concerne les agents de l’État affectés aux agences et structures relevant des ministères et des institutions. En effet, la suspension découle du fait que ces agents n’ont pas effectué les formalités nécessaires lors de leur mise à disposition, créant ainsi une situation irrégulière qui leur permet de percevoir des salaires du fichier solde de l’État en violation des règles en vigueur.

Conformément à ces règles, le courrier stipule que « les traitements ou salaires, ainsi que les indemnités de fonction et tous autres avantages liés à la mise à disposition, doivent être intégralement pris en charge par les entreprises publiques concernées. » Par ailleurs, certains observateurs suggèrent même que l’État pourrait aller plus loin en demandant le remboursement des sommes perçues en trop par les agents concernés.