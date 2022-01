Bénin: suspension des activités de « Adogbè » dans le Département du Zou

De sources concordantes, cette décision a été prise suite aux nombreuses plaintes des victimes depuis quelques années. Certains responsables de groupes « Adogbè » collectent les sous et disparaissent au moment de restituer les objets, vivres et autres aux soumissionnaires, à la veille des fêtes.

Plus d’Adogbè dans le Département du Zou. Face aux désagréments que cette activité cause aux paisibles populations à la veille des fêtes de fin d’année, le Préfet Firmin Kouton tape du poing sur la table. Par message radio n°12005/PDZ/SG/DA du 07 janvier 2022, l’autorité préfectorale a suspendu les activités « achat-vente » communément appelées « Adogbè ».

