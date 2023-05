Bénin – Supposée démission de Bio Tchané du BR: les clarifications du parti

- Publicité-

Soumis à la pression de certains, le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané a fini par déposer sa démission de la tête du parti Bloc Républicain. Cette information abondamment relayée sur les réseaux sociaux est démentie par les responsables du BR.

Dans un communiqué rendu public, le secrétaire administratif permanent du parti, Eugène Dossoumou a apporté un démenti formel à cette information. Pour l’ancien secrétaire général du gouvernement sous Boni Yayi, ces insinuations n’ont d’existence que dans l’imaginaire maléfique de leurs auteurs et commanditaires.

« Depuis quelques jours, des individus visiblement mal intentionnés ou en mal d’inspiration font circuler, à travers divers canaux, notamment des réseaux sociaux, des rumeurs sans fondement, faisant état d’une prétendue démission de Monsieur le Secrétaire général national (Sgn), son Excellence le ministre d’Etat, Abdoulaye Bio Tchané, de la tête de notre parti, le Bloc républicain, je tiens à démentir formellement et avec force de telles insinuations« , mentionne le communiqué du parti.

- Publicité-

En conséquence, indique le communiqué signé de Eugène Azatassou, « j’en appelle à l’esprit militant et à la vigilance de nous tous pour rester mobilisés, comme toujours, autour de notre Sgn pour des tâches qu’exige la construction au quotidien de notre parti. Bloc républicain ! Plus unis, plus forts pour construire le Bénin« , lit-on dans le communiqué.