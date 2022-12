Bénin – Sport: Patrice Talon va échanger avec les dirigeants de clubs

Une rencontre d’échanges est annoncée entre le président Patrice Talon et les présidents de clubs en activité dans le secteur sportif.

On ne connaît pas encore l’ordre du jour, mais de sources concordantes, le Chef de l’État tiendra une séance avec les présidents des clubs sportifs le jeudi 22 décembre prochain. Cette rencontre sera probablement consacrée au bilan et diagnostic et aboutira sur des pistes de solutions.

Dans son premier et deuxième Programme d’actions, le gouvernement a fait une place de choix au secteur du sport. Plusieurs mesures et réformes avaient été engagées en faveur du développement du secteur avec l’implication des acteurs.

Les ambitions du gouvernement dans ce domaine sont énormes. En présentant son budget exercice 2023 qui s’élèvent à 32 918 303 000 FCFA, le ministre Oswald Homeky a évoqué la mise en œuvre des réformes des associations et structures sportives. Cette réforme permettra de poursuivre l’expérience des classes sportives et de renforcer la professionnalisation de toutes les disciplines.