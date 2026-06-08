Bénin – Ligue 1: SOBEMAP toujours leader, Dadjè FC relegué en Ligue 2, le point de la 32è journée

À quelques journées de la fin du championnat, la lutte pour le titre demeure plus ouverte que jamais. Vainqueur de Dadjè lors de la 32e journée, SOBEMAP conserve son fauteuil de leader, tandis que Coton FC et l’ASPAC poursuivent leur pression au sommet du classement. Découvrez les résultats des rencontres disputées ce weekend.

La 32e journée de la Ligue 1 béninoise a confirmé l’intensité de la bataille pour le titre. En tête du classement, SOBEMAP FC a réalisé une excellente opération en s’imposant 2-1 face à Dadjè, lanterne rouge du championnat. Un succès précieux qui permet aux Portuaires de conserver la première place avec 64 points. Derrière, Coton FC reste dans la course. Les champions en titre se sont imposés sur la plus petite des marges face à l’AS Cotonou (1-0) grâce à une prestation solide et pragmatique. Avec 61 unités, les hommes de Ouidah restent à trois longueurs du leader et entretiennent l’espoir d’un nouveau sacre.

L’ASPAC n’a également pas dit son dernier mot. Les Portuaires de Cotonou ont dominé l’ASVO (2-0) et confortent leur troisième place avec 59 points, à seulement cinq unités du sommet. Dans les autres rencontres, Loto-Popo a été tenu en échec par la JS Pobè (1-1) et laisse filer de précieux points dans la course au podium. Les Buffles du Borgou ont réalisé une belle opération en s’imposant sur la pelouse de Damissa (2-0), consolidant ainsi leur cinquième place. La rencontre la plus prolifique de la journée a opposé Bani Gansè aux Cavaliers. Ces derniers ont signé une victoire spectaculaire (4-2) qui leur permet de garder espoir dans la lutte pour le maintien. Dragons FC a également pris trois points importants en dominant Ayéma FC (1-0).

En bas de tableau, la situation devient critique pour plusieurs formations. Malgré sa victoire, Cavaliers reste avant-dernier avec 32 points, tandis que la JS Pobè demeure en position délicate. Quant à Dadjè, dernier avec seulement 15 points et une différence de buts de -45, sa relégation en Ligue 2 est désormais actée.

Le classement à l’issue de la 32è journée:

AS SOBEMAP FC – 64 points (+14) Coton FC – 61 points (+20) ASPAC FC – 59 points (+25) Loto-Popo FC – 54 points (+15) Buffles FC – 50 points (+11) AS Cotonou – 46 points (+06) Dynamo d’Abomey – 46 points (+02) Espoir FC – 43 points (-03) Hodio FC – 42 points (+05) Damissa FC – 42 points (-02) ASVO FC – 39 points (-04) Ayéma FC – 38 points (-01) Dragons FC – 36 points (-13) Bani Gansè – 35 points (-05) USS-Kraké – 35 points (-06) US Cavaliers – 32 points (-10) JS Pobè FC – 29 points (-09) Dadjè FC – 15 points (-45) ❌

❌ Relégué en Ligue 2.