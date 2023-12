Bénin Showbiz Awards: la jeune Kareen AS sacrée meilleure collaboration de l’année 2023

- Publicité-

La jeune chanteuse Kareen AS a remporté le trophée de la meilleure collaboration aux Bénin Showbiz Awards 2023. La cérémonie de distinction s’est déroulée le vendredi 15 décembre 2023 à Cotonou, capitale du Bénin.

La talentueuse chanteuse béninoise Kareen AS, âgée de seulement 12 ans, a été honorée lors de la prestigieuse cérémonie des Bénin Showbiz Awards 2023. Elle a remporté le trophée de la meilleure collaboration pour sa chanson « Crois en toi », en featuring avec son mentor, l’artiste chanteur-compositeur Legend Beatz.

Kareen AS, qui est actuellement en classe de 4ème, a été repérée par Legend Beatz pour son incroyable talent vocal. Malgré son jeune âge, elle possède une voix puissante et agile qui a su toucher les cœurs de nombreux auditeurs. Il y a trois mois, elle a sorti sa toute première chanson, « Crois en toi », qui transporte un message poignant d’encouragement et d’espoir.

La collaboration entre Kareen AS et Legend Beatz a été saluée par le public et les critiques, grâce à la fusion harmonieuse de leurs voix et à la profondeur des paroles. Cette chanson a résonné auprès de nombreuses personnes, et c’est cette émotion partagée qui a valu à Kareen AS le titre de meilleure collaboration de l’année aux Bénin Showbiz Awards.

Lors de la distinction, Kareen AS, entourée de sa famille et de Legend Beatz, était rayonnante en recevant son trophée. Cet honneur est une reconnaissance bien méritée pour cette jeune chanteuse prodige, qui promet de continuer à émerveiller le public par sa voix exceptionnelle et son talent indéniable.