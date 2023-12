Bénin Showbiz Awards 2023: Prince Herbert sacré Meilleure Émission Radio Musique

- Publicité-

L’animateur radio Prince Herbert a été honoré lors de la cérémonie des Bénin Showbiz Awards qui s’est déroulée dans la nuit du vendredi 16 décembre 2023 à Cotonou. Il a été récompensé dans la catégorie de la Meilleure Émission Radio/Musique.

L’animateur radio Prince Herbert remporte le trophée Bénin Showbiz Awards. Cet événement prestigieux a mis en lumière le talent et le travail acharné de Prince Herbert dans le domaine de la radio. Son émission, qui mêle musique et divertissement, a su captiver et fidéliser un large public.

Le trophée Bénin Showbiz Awards vient ainsi couronner les efforts et le professionnalisme de Prince Herbert. Son engagement à offrir une programmation variée et de qualité a été reconnu par ses pairs et par le public.

Prince Herbert a exprimé sa gratitude lors de son discours de remerciement : « Je suis honoré de recevoir ce trophée et je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de mon émission. C’est leur soutien qui m’a permis d’atteindre cette reconnaissance aujourd’hui ».

Cette victoire renforce la position de Prince Herbert en tant que l’un des animateurs radio les plus talentueux du Bénin. Son émission continue de divertir et d’informer les auditeurs, et cette distinction ne fait que confirmer son succès dans le paysage médiatique.