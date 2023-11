Bénin Showbiz Awards 2023: le tiktokeur Alain Kenneth Adjadohoun nominé

- Publicité-

L’édition 2023 des Bénin Showbiz Awards 2023 s’active avec des inovations comme la célébration des talents de la créativité. Parmi les nombreux nominés, un tiktokeur talentueux a attiré l’attention de nombreux fans et experts du divertissement.

Alain Kenneth Adjadohoun, connu pour ses vidéos captivantes et son contenu intéressant a été nominé dans la catégorie du meilleur créateur de contenu des Bénin Showbiz Awards 2023. Sa nomination a suscité l’enthousiasme parmi les tiktokeurs et les tiktokeuses qui ont dores et déjà exprimé leur soutien et leurs félicitations sur les réseaux sociaux.

Alain Kenneth, créateur de contenu

Sur la toile, la créativité d’Alain Kenneth Adjadohoun se reflètent dans ses vidéos engageantes qui rassemblent une audience de plus en plus large sur son compte TikTok. Ses chroniques comiques, ses prises de position sur les faits marquants du showbiz et surtour sa manière hilarante de commenter l’actualité à travers de courtes vidéos ont conquis des milliers de fans au Bénin et au-delà des frontières.

Avec la nomination du tiktokeur Alain Kenneth Adjadohoun dans la catégorie du meilleur créateur de contenu, il est certain que son influence lui permettra d’obtenir plus de vote de la part de ses fans qui attendent avec impatience la cérémonie des Bénin Showbiz Awards 2023, où les gagnants seront distingués.