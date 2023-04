Bénin: Sedami Mèdégan Fagla nommée Directrice de l’IPAB

L’ancienne députée Sedami Mèdégan Fagla va retourner dans les couloirs de l’Assemblée nationale. Elle a été nommée par le président du Parlement, Louis Vlavonou, pour diriger l’Institut Parlementaire du Bénin (IPAB), a appris BENIN WEB TV.

Sedami Mèdégan Fagla nommée à la tête de l’Institut Parlementaire du Bénin (IPAB). Selon les informations de BENIN WEB TV, la décision a été prise au cours de la semaine écoulée par Louis Vlavonou. Elle remplace ainsi le désormais ex-directeur de l’IPAB, Djima Fatahou.

Dans un post publié sur sa page Facebook, l’ex-députée de la mouvance présidentielle a subtilement abordé cette nomination. « Mon père Louis G. Vlavonou ….Merci infiniment pour la confiance. Excellent week-end de pâques ma famille ici présente. Grâces, bénédictions pour tous », a-t-elle écrit en légende d’une photo prise avec le président de l’Assemblée nationale.

Présentation de l’IPAB

Pour rappel, l’IPAB fait partie des structures d’appui à l’Assemblée nationale. Il a été créé par décision n°2019-70 du 24 septembre 2019 en remplacement de la Cellule d’Analyse des politiques de développement de l’Assemblée nationale (CAPAN) pour corriger l’asymétrie des moyens techniques entre le gouvernement et le parlement en dotant ce dernier des moyens, outils, techniques et expertises nécessaires à l’accomplissement de ses missions constitutionnelles.

La gestion quotidienne de l’Institut est assurée par un Directeur ou une Directrice. A ce titre, il ou elle coordonne les unités de recherches placées sous son autorité, assure la gestion administrative de l’Institut, recherche les financements et les accords de partenariat pour financer les activités de l’institut et met en œuvre les décisions du conseil d’orientation.

L’Institut parlementaire du Bénin est spécifiquement chargé :

– de développer des programmes d’études et de recherches sur les défis conjoncturels et structurels ;

– de procéder à la réalisation d’études sur les politiques publiques et les orientations prises par le gouvernement ;

– de mettre en place un plan de développement institutionnel de l’Assemblée nationale ;

– d’apporter un appui technique à la rédaction des avant-projets de proposition de lois ou de résolutions et au renforcement du contrôle de l’action du gouvernement ;

– d’assurer l’appui-conseil aux députés ;

– de procéder au renforcement des capacités des députés ;

– de procéder au renforcement des capacités du personnel parlementaire en lien avec les structures compétentes ;

– de développer des échanges d’expériences avec les structures homologues des autres parlements ;

– de constituer et de mettre à jour annuellement, une base de données d’experts ;

– d’exécuter toutes autres tâches à lui confiées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses attributions, l’institut parlementaire du Bénin peut en ce qui concerne la conduite de certaines recherches spécifiques, faire recours à des compétences externes.