Bénin : séance d’écoute du 1er album, « Le fils du pays » du chanteur Nikanor (photos)

Le premier album du chanteur Nikanor intitulé « Le fils du pays » était en écoute à Golden Tulip Le Diplomate à Cotonou le samedi 04 juin 2022 en présence de plusieurs artistes et acteurs du showbiz béninois.

Tout est fin prêt pour le lancement du premier album de Nikanor. Composé de 17 titres, l’album expose les conditions de vie à la campagne et en ville. L’image qui illustre l’album montre une famille qui présente un enfant à la lune comme une cérémonie de sortie.

Mais ce qui attitre l’attention, c’est le nouveau-né qui porte des lunettes teintées comme Nikanor, le fils du pays. Selon les informations, il s’agit d’un chef d’œuvre réalisé par Jordy, un Membre actif du Staff Nikanor.

Lors de la séance d’écoute, chaque titre de l’album était expliqué et présenté par Nikanor qui n’a ménagé aucun effort pour solliciter les impressions et les conseils de ses aînés et collègues artistes. Entre autres artistes présents à la séance d’écoute de l’album, il y a la chanteuse togolaise K-roll qui a récemment fait un feat avec le fils du pays, le rappeur Amir El Presidente, les Teriba, Nasty Nesta , Jmino, Sessime, Senan Fanny Hounguia, son doyen Nel Oliver et Vincent Ahéhéhinnou.

Actuellement en précommande sur CD et clé USB, l’album le fils du pays sera lancé le 16 juin 2022. Après la sortie officielle, Nikanor prévoit une tournée nationale de présentation de son album dans les grandes villes du pays. La tournée sera clôturée par un géant concert le 25 Décembre 2022.