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Bénin: saisie de plus de 265 kg de chanvre indien à Sèmè-Kpodji

Les éléments du commissariat d’arrondissement de Tohouè, dans la commune de Sèmè-Podji, ont mené une opération fructueuse dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 août 2026.

Edouard Djogbénou
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Société
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Bénin: saisie de plus de 265 kg de chanvre indien à Sèmè-Kpodji
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L’intervention a été déclenchée suite à des renseignements faisant état d’un trafic de stupéfiants par voie maritime dans la localité.

​La vigilance des forces de l’ordre a permis d’intercepter un véhicule de marque Toyota Highlander servant au chargement de produits psychotropes. À l’approche des policiers, le conducteur ainsi que les individus chargés de l’embarquement des colis ont pris la fuite et sont actuellement recherchés.

​La fouille minutieuse et la pesée du chargement ont permis de décompter 265,24 kilogrammes de chanvre indien. Le véhicule et la totalité de la drogue ont été saisis par la police républicaine.

Des investigations sont en cours pour déterminer la provenance ainsi que la destination finale de cette marchandise illicite.

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