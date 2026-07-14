Bénin: saisie de 500 cartouches de calibre 12 à Bétérou

Dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet 2026, les éléments du commissariat de l’arrondissement de Bétérou ont intercepté un véhicule transportant une cargaison illégale de cinq cents (500) cartouches de calibre 12. Le convoyeur, un trentenaire, a été immédiatement arrêté et placé en garde à vue.

L’opération qui a conduit à son interpellation s’inscrit dans le cadre du quatrième cycle des opérations spéciales de sécurisation synchronisée du territoire national, une initiative qui continue de porter ses fruits sur le terrain.

C’est au cours de cette patrouille nocturne que les forces de l’ordre ont ciblé un véhicule de marque Toyota Corolla, immatriculé au Bénin, circulant sur l’axe routier reliant Bétérou à Djougou.

​Lors de la fouille minutieuse du véhicule, les agents de police ont découvert le pot aux roses. Le conducteur, un jeune homme âgé d’une trentaine d’années, avait soigneusement dissimulé deux cartons contenant les 500 munitions de calibre 12 dans la malle arrière de sa voiture.

​Enquête en cours et déferrement imminent

​Le suspect a été aussitôt arrêté. Actuellement maintenu en garde à vue dans les locaux du commissariat, il subit des interrogatoires visant à identifier la provenance exacte de ces munitions et leur destination finale. À l’issue de cette procédure d’enquête préliminaire, le trentenaire sera présenté au Procureur de la République pour répondre de ce trafic illicite d’armes et de munitions.

​Sous l’impulsion de l’Inspecteur général de Police de deuxième classe Brice Allowanou, Directeur général de la police républicaine, les forces de sécurité réaffirment leur détermination à démanteler les réseaux criminels afin de garantir la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble du territoire national.