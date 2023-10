Bénin: Sabi Korogoné revient sur comment il a été écarté de la tête du MPL par le ministère de l’intérieur

Entre le président Expérience Tébé introduit par Guy Mitokpè et Sabi Sira Korogoné, premier président du parti Mouvement Populaire de Libération (MPL), le torchon brûle toujours. Ce dernier affirme avoir été éloigné de la tête du parti par le ministère de l’intérieur et malheureusement, le parti est tombé dans une mauvaise main.

L’ancien pensionnaire de la prison civile de Cotonou, Sabi Sira Korogoné n’est pas content de la gouvernance actuelle du parti mouvement populaire de libération (MPL). Dans une publication postée mardi 10 Octobre 2023 sur sa page Facebook, le jeune acteur politique a retracé le parcours qui a conduit à la création du MPL et comment il a été écarté de la présidence par le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

Après son séjour carcéral, Sabi Sira Korogoné toujours convaincu du combat qui l’a conduit à faire 8 mois de prison, a décidé selon ses explications, à entrer en contact et à prendre langue avec des jeunes leaders partageant la même vision de combat que lui. « Ne voulant pas renoncer à mes convictions de départ, j’ai décidé de mobiliser la jeunesse afin de continuer la lutte entamée à Nikki. C’est dans ce cadre que j’ai entrepris de rencontrer les jeunes se réclamant de l’opposition. C’est dans ce cadre également lorsque je devrais rencontrer Guy Mitokpè, il est venu avec un certain Tébé Expérience qu’il m’a présenté et que je ne connaissais nulle part« , a rappelé Sabi Korogoné.

- Publicité-

Après cette rencontre provoquée par Guy Mitokpè entre Sabi Sira Korogoné et Expérience Tébé, les choses se sont précipitées en faveur de ce dernier à la création du parti MPL. Pour Korogoné, le régime de Cotonou, hostile à sa conviction politique aurait manœuvré pour l’éloigner du parti.

Avec le recul, l’homme de Nikki estime que le danger qui le guettait était même en son sein. Dans sa publication, Sabi Sira Korogoné affirme que de manière inattendue, une correspondance du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a atterri sur son bureau. L’objet de la correspondance du ministère de l’intérieur, précise Korogoné était de l’empêcher à la veille du conseil de son parti de réaliser son rêve, celui de formaliser le combat entamé à Nikki.

« A la veille de ce conseil, je reçois un courrier du ministère de l’intérieur me demandant de me retirer de la tête du parti sous prétexte que j’avais encore une procédure judiciaire en cours…« , a écrit Sabi Korogoné sur sa page Facebook.

- Publicité-

Or, à la vérité, il découvrira plus tard que la provenance de cette lettre était de son propre camp ou tout au moins que cette lettre avait reçu l’aval de son entourage. L’ennemi n’était donc pas loin. Ainsi, face au courrier du ministère, il avait à opérer trois choix.

1- s’entêter et rester à la tête du parti en qualité de président avec le risque que cela devra engendrer ;

2- engager un bras de fer juridique sans lendemain avec l’Etat, une bataille perdue d’avance ;

3- renoncer et placer une autre personne à la tête du parti, une option qu’il va enfin choisir.

C’est bien plus tard qu’il se rendra compte que cette troisième option qu’il a fait était bien une grave erreur. Le jeune leader de Nikki estime que le choix qu’il a opéré n’était pas le bon; « Le parti est donc tombé dans de mauvaises mains », se désole-t-il. Il reste cependant convaincu que les choses finiront par se rétablir. En attendant, c’est Expérience Tébé qui est le maitre à bord. Il n’entend pas céder aux manœuvres politiques souterraines de Sabi Korogoné visant à le destabiliser.