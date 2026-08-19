Bénin : Saara Houansou accueillie en héroïne après son sacre à The Voice Afrique francophone 2026

Saara Houansou, lauréate de l’édition 2026 de The Voice Afrique francophone, a regagné Cotonou dimanche 16 août. Accueillie à l’aéroport puis célébrée par une foule réunie à la place de l’Amazone, la chanteuse béninoise a présenté son trophée et remercié ses soutiens.

La championne de The Voice Afrique francophone 2026 est arrivée à Cotonou dans la soirée du dimanche 16 août. À l’Aéroport international de Cotonou, elle a été reçue au salon d’honneur par Jacques Aguia-Daho, directeur de cabinet du ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, qui représentait le ministre.

Dans ses premières déclarations, Saara Houansou a remercié le public béninois pour sa mobilisation durant la compétition. Elle a également exprimé sa reconnaissance aux institutions de la République et salué le soutien apporté à son parcours par le président de la République, Romuald Wadagni, selon ses propos.

Une célébration à la place de l’Amazone

Après son passage à l’aéroport, la chanteuse s’est rendue à la place de l’Amazone, où des Béninois s’étaient rassemblés pour célébrer sa victoire. Elle y a présenté son trophée au public, dans une atmosphère marquée par les chants, les acclamations et les messages de félicitations.

Ce retour au pays a donné lieu à un moment de communion entre l’artiste et ses compatriotes. Son sacre constitue une nouvelle visibilité pour la scène musicale béninoise dans une compétition panafricaine francophone.

À travers cette victoire, les autorités et le public ont également mis en avant le parcours d’une jeune artiste béninoise dont le talent et le travail lui ont permis de représenter le pays au-delà de ses frontières.