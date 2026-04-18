Bénin : Romuald Wadagni prêtera serment le 24 mai 2026, jour de la Pentecôte

Selon la loi N° 2025-20 du 17 décembre 2025, qui modifie et complète la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990, le Président élu doit prêter serment le quatrième dimanche de mai. À cette occasion, Wadagni s’engagera, devant Dieu et les ancêtres, à respecter la Constitution, à défendre les droits humains et à promouvoir le bien commun.

La Pentecôte, célébrée ce jour-là, symbolise la venue de l’Esprit Saint et met un point final au temps pascal, ajoutant une dimension spirituelle à cette investiture importante.

Les cérémonies prévues autour de cet événement attireront certainement l’attention des observateurs nationaux et internationaux, soulignant l’importance de cette nouvelle étape dans la vie politique béninoise.