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Bénin : Romuald Wadagni prêtera serment le 24 mai 2026, jour de la Pentecôte

Romuald Wadagni, élu Président de la République lors des élections du 12 avril 2026, sera officiellement investi dans ses fonctions le dimanche 24 mai 2026, qui coïncide avec la fête de la Pentecôte. Ce moment marquant s’inscrit dans le cadre des dispositions légales prévues par la Constitution du Bénin.

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Politique
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Bénin : Romuald Wadagni prêtera serment le 24 mai 2026, jour de la Pentecôte
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Selon la loi N° 2025-20 du 17 décembre 2025, qui modifie et complète la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990, le Président élu doit prêter serment le quatrième dimanche de mai. À cette occasion, Wadagni s’engagera, devant Dieu et les ancêtres, à respecter la Constitution, à défendre les droits humains et à promouvoir le bien commun.

La Pentecôte, célébrée ce jour-là, symbolise la venue de l’Esprit Saint et met un point final au temps pascal, ajoutant une dimension spirituelle à cette investiture importante.

Les cérémonies prévues autour de cet événement attireront certainement l’attention des observateurs nationaux et internationaux, soulignant l’importance de cette nouvelle étape dans la vie politique béninoise.

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