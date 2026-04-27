Bénin : Romuald Wadagni élu président dans un contexte régional sous tension

Romuald Wadagni remporte l’élection présidentielle au Bénin avec 94 % des suffrages, selon les résultats annoncés. Ancien ministre de l’Économie et des Finances, il s’inscrit dans la continuité des orientations engagées sous la présidence de Patrice Talon, notamment en matière de réformes économiques et de politique sécuritaire.

Dans ses premières déclarations, le nouveau chef de l’État a réaffirmé son attachement au programme « Plus Loin, Ensemble », tout en évoquant la nécessité d’adapter l’action publique au contexte régional. Le Bénin fait face à une pression sécuritaire accrue dans sa partie septentrionale, où des incursions de groupes armés ont été enregistrées ces dernières années.

Sur le plan diplomatique, Romuald Wadagni a indiqué sa volonté de renforcer la coopération avec les pays voisins, dans un contexte marqué par les tensions et les recompositions en Afrique de l’Ouest. « Le Bénin n’a d’autre choix que de coopérer avec ses voisins. Nous ne pouvons pas régler seuls une crise qui est régionale par nature », a-t-il déclaré durant la campagne, appelant à un dialogue accru avec les États de la sous-région.

Ces orientations pourraient concerner en particulier les relations avec les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES), à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger, dans un contexte de défiance mutuelle observé ces dernières années. Les autorités béninoises pourraient ainsi privilégier une approche fondée sur la coopération sécuritaire et économique, notamment à travers les échanges commerciaux et les infrastructures logistiques comme le port de Cotonou.

Par ailleurs, la politique extérieure du Bénin pourrait évoluer vers une diversification des partenariats internationaux. Cette perspective s’inscrit dans un environnement régional où plusieurs États ont engagé une redéfinition de leurs alliances, notamment en matière de défense et de coopération économique.

Au plan interne, Romuald Wadagni devra concilier la poursuite des réformes économiques engagées ces dernières années avec les attentes liées à la sécurité et au développement.