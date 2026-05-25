Wadagni à l’épreuve de l’héritage : entre continuité et affirmation

Proclamé élu à l’élection présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin , avec un score de 94,27 % des suffrages exprimés pour un taux de participation officiel de 63,57 %, Romuald Wadagni s’ouvre les portes d’un septennat au Bénin depuis ce dimanche 24 mai 2026. Entre continuité et affirmation, tout semble entier.

Plus qu’un simple prolongement de la « continuité » martelée par les soutiens du régime sortant, l’accession au pouvoir de Romuald Wadagni l’oblige à franchir un cap : celui de s’affirmer au-delà de l’ombre de Patrice Talon.

Pendant longtemps, ses détracteurs l’ont perçu comme un héritier désigné, un technocrate fidèle mais sans autonomie politique réelle. Il lui revient désormais de déjouer ce procès en dépendance, en imprimant sa marque propre, sans rompre brutalement avec les réformes engagées depuis 2016.

À la veille de la campagne électorale, dans une interview accordée à Jeune Afrique, Wadagni a assumé publiquement ce que beaucoup analysaient déjà en coulisses.

De Yayi à Talon : deux écoles, une leçon politique

L’histoire politique récente du Bénin offre à Wadagni un double héritage dont il devra tirer les leçons.

D’un côté, Boni Yayi, élu en 2006, avait incarné la rupture avec les anciens caciques du pouvoir. Entre volonté et appel de pied de nouveaux larrons, ses premiers pas avaient créé ce qui était désigné d’ancienne classe politique. Son discours, souvent spontané, oscillait entre communication institutionnelle et prises de parole plus directes, révélant une certaine dualité entre l’homme d’État et l’homme politique.

De l’autre, Patrice Talon a imposé une gouvernance marquée par une certaine ‘’rigueur’’ et une communication sous cape, baptisée de « normo-communication ». Une stratégie qui, si elle a permis de conduire des réformes structurelles importantes, notamment dans l’administration publique et les finances, a aussi donné le sentiment d’un pouvoir verrouillé, peu enclin à la contradiction publique.

Sa célèbre déclaration dans Le Monde : « Je pense à moi dans tout ce que je fais », a souvent été interprétée comme une marque d’individualisme. Pourtant, elle peut aussi se lire comme une volonté de préserver son image à travers ses décisions, en assumant pleinement leur portée.

Il aura fallu attendre ses rares sorties publiques, notamment celle de novembre 2025, dans le contexte tendu du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle de 2026, pour mieux cerner sa ligne politique. Une gouvernance qui, malgré les critiques, a permis une certaine continuité administrative, évitant des ruptures brutales dans la conduite des politiques publiques.

D’ailleurs, à l’entame de son mandat, certains de ses soutiens politiques dénonçaient, par presse interposée, une situation où Talon gouvernait pendant que Yayi continuait de garder les manettes de certains rouages administratifs. Pour preuve, plusieurs leviers de l’administration avaient été maintenus, contrairement aux vagues systématiques de limogeages et de remplacements souvent observées lors des alternances politiques, malgré le slogan de la « Rupture » et du « Nouveau départ », socle idéologique de la prise du pouvoir en 2016.

Le vrai défi de Wadagni

À l’aune de ces expériences, Romuald Wadagni devra trouver sa propre clé d’équilibre. La transparence est une exigence démocratique, certes, mais la realpolitik rappelle que le non-dit peut aussi être un levier stratégique.

Car en politique, on devient souvent prisonnier de ses propres déclarations. Ce qui n’est pas dit laisse toujours une marge de reconfiguration.

Dans un contexte marqué par une liberté d’expression et un jeu démocratique aux perceptions parfois contrastées, le nouveau président gagnerait, au-delà du discours d’investiture, à poser des actes forts qui, dès les premiers mois, marquent le ton des nouveaux horizons qu’il entend ouvrir, tout en restant dans les droites lignes des ambitions affichées durant sa campagne et réaffirmées lors de son investiture.

Comme le rappelle un proverbe africain, « Le jeune arbre ne renie pas ses racines, mais il pousse dans sa propre direction».