Décentralisation au Bénin: quatre femmes désignées maires

La dynamique de la décentralisation au Bénin franchit une nouvelle étape avec la désignation de quatre femmes à la tête de communes à l’issue de l’installation des conseils communaux issus des élections du 11 janvier 2026.

La dynamique de la décentralisation au Bénin franchit une nouvelle étape avec la désignation de quatre femmes à la tête de communes à l’issue de l’installation des conseils communaux issus des élections du 11 janvier 2026.

Cette évolution marque un jalon significatif dans la participation féminine à la gouvernance locale.Parmi les femmes élues maires figurent :

Agbanzé Marguerite à Toffo,

Mme Patricia Saï, désignée maire de la commune de Toucountouna. Dans la commune de Kandi, Mme Zinatou Alazi est désignée pour conduire la destiné de la commune pour les 7 prochaines années. Enfin, Mme Titilayo Angélique est désignée maire de Kétou.

Publicité

La désignation de ces femmes à des fonctions exécutives locales s’inscrit dans un contexte de renforcement de la représentativité féminine au sein des institutions communales.

Au-delà de leur seule présence, leur accession à des responsabilités de premier plan illustre une avancée dans l’intégration des femmes dans la prise de décision au niveau local.

La montée en responsabilité des femmes maires est saluée par de nombreux acteurs de la société civile comme un pas vers une gouvernance plus inclusive et représentative, synonyme d’une meilleure prise en compte des préoccupations sociales et économiques des communautés locales.

Publicité