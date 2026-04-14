Bénin : Romuald Wadagni élu président avec 94% des voix, selon la Céna

Les résultats provisoires de la Commission électorale donnent une avance écrasante au duo Romuald Wadagni–Mariam Chabi Talata. Avec 94,05 % des suffrages sur plus de 90 % des bureaux de vote déjà traités, l’issue du scrutin semble déjà connue.

Le duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata arrive largement en tête de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, selon les résultats provisoires publiés par la Commission électorale.

D’après les chiffres disponibles, ils ont obtenu « 4 252 347 voix, soit 94,05 % ». Un score très élevé qui les place loin devant leurs adversaires.

Ces résultats sont basés sur une grande partie des votes déjà traités. En effet, « quinze mille huit cent quatorze (15 814) postes de vote » ont été pris en compte sur un total de 17 463, soit 90,55 %. Cela signifie que la quasi-totalité des résultats est déjà connue.

La Commission électorale estime d’ailleurs que l’écart est suffisamment important pour que le classement ne change plus. Elle précise que « l’écart de voix (…) ne saurait infléchir l’ordre de classement », même avec les résultats restants.

Concernant la participation, 4 640 354 électeurs ont voté sur 7 897 287 inscrits, soit un taux de 58,75 %. Parmi les bulletins, 4 522 756 sont valablement exprimés et 117 598 sont nuls.

Même si ces résultats restent provisoires, ils donnent une image claire de l’issue du vote. La proclamation définitive revient désormais à la Cour constitutionnelle, qui doit confirmer ou non ces chiffres dans les prochains jours.