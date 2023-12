Bénin: Richard Ouorou révèle l’idéologie de « LIBERAL », son nouveau mouvement

- Publicité-

Le politologue béninois vivant au Canada, Richard Boni Ouorou a lancé « LIBERAL », le nouveau mouvement qui va donner du sens à son engagement politique et à la réflexion critique des enjeux sociaux.

Pour donner du sens à son engagement politique et soutenir ses réflexions critiques, le politologue Richard Ouorou vient de créer « LIBERAL », entendez Ligue d’Initiative Bénévole pour l’Education, la Réflexion et l’Action Libérale. Ce mouvement selon son géniteur incarne un regroupement dynamique de citoyens engagés et dévoués , unis autour d’une vision commune: la promotion des principes et des valeurs du libéralisme.

« Nous sommes bien plus qu’un mouvement social, nous sommes une communauté qui croit profondément en la capacité de chaque individu à prendre en main son destin et à contribuer à la société« , a présenté Richard Ouorou.

LIBERAL met l’accent sur l’éducation qui est au cœur de son action. Il vise à mettre en place des initiatives qui éduquent les individus non seulement sur les principes du libéralisme mais aussi sur leur rôle et leur responsabilité en tant que citoyens actifs.

Le mouvement encourage également la réflexion critique sur les enjeux sociaux et économiques actuels. « Dans un monde en constance évolution, nous avons besoin de citoyens informés et capables de réflexions , qui peuvent analyser des situations , comprendre les problèmes complexes et proposer des solutions innovantes« , a souligné le politologue.

LIBERAL n’est pas dans une lutte radicale …

Pour Richard Boni Ouorou, la Ligue d’Initiative Bénévole pour l’Education, la Réflexion et l’Action Libérale n’est pas dans la lutte radicale et belliqueuse. Mais s’engage pour le respect de chacun et le respect du bien commun.

Le nouveau mouvement n’entend pas s’enfermer dans des discours verbeux, mais entend faire de l’action un pilier important du mouvement. Des actions dans le sens de la défense des libertés individuelles afin de promouvoir l’épanouissement de chacun.