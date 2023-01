Bénin: Richard Boni Ouorou réclame une enquête sérieuse après l’accident de Dassa

Le Bénin est endeuillé depuis la soirée du dimanche 29 janvier 2023. Un grave accident de la circulation a fait au moins 22 morts à Dassa-Zoumè. Dans la vague des réactions et indignations, Richard Boni Ouorou a réclamé une enquête sérieuse pour situer les causes du drame.

Le drame survenu à Dassa-Zoumè ne doit pas rester sans suite. Richard Boni Ouorou est formel sur cet aspect et demande l’ouverture d’une enquête rigoureuse. « Nous sollicitons des autorités compétentes et des décideurs que la décision d’une enquête soit prise sans délai et qu’elle soit menée avec le plus grand sérieux pour déterminer les causes de ce drame, situer les torts et que la justice réclame des dédommagements s’il y a lieu », a-t-il écrit.

Dans le message posté sur sa page Facebook, quelques heures après le drame, Richard Boni Ouorou a invité l’Etat à prendre au sérieux sa proposition pour une réforme du secteur des transports et principalement des transports publics. « Les compagnies de transport public et leurs matériels roulants doivent faire l’objet d’une plus grande attention de la part des services décentralisés du CNSR, qui doivent être dotés de mécanismes techniques de contrôle et de suivi; sans oublier les formations du personnel », a indiqué Richard Boni Ouorou.

Il n’a pas manqué de présenter ses vives condoléances aux familles éplorées. « Nos vives condoléances aux familles des victimes et à la nation qui vient de perdre des bras valides dont elle a besoin pour son développement ».