Bénin – Revalorisation salariale: le gouvernement se donne jusqu’à fin novembre 2022

La revalorisation salariale annoncée pour cette année 2022 n’est jusque-là pas une réalité. A trois (03) mois de la fin de l’année, les partenaires sociaux s’inquiètent et se posent des questions sur l’effectivité de cette promesse. De son côté, le gouvernement rassure et invite à la patience.

Selon Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement va tenir sa promesse de revalorisation des salaires des agents de l’Etat et du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). Face à l’impatience et à l’inquiétude des travailleurs, le Porte-parole du gouvernement se veut rassurant. « Au plus tard, à fin novembre 2022, les grandes annonces qui doivent intervenir en ce qui concerne la revalorisation des salaires mais aussi du Smig et du cas des Aspirants au Métier d’Enseignant (AME), se feront », a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a précisé qu’en projetant l’issue des travaux à fin novembre, l’exécutif compte rester dans les délais qu’il s’est donné après avoir discuté avec les partenaires sociaux pour le respect des engagements pris. « Pour le président de la République, une promesse, c’est un engagement. Dès lors, qu’il l’a faite , il s’emploie avec son équipe à l’honorer. C’est ce qui va intervenir dans les prochaines semaines », a martelé Wilfried Léandre Houngbédji.

Les principes convenus pour l’augmentation des salaires

En avril 2022, les centrales syndicales et le gouvernement ont abordé la question de la revalorisation des salaires et du Smig au cours d’une rencontre tenus au Palais de la Marina. A l’issue de la rencontre, les deux partis se sont entendues sur certains principes devant encadrer la réforme des salaires.

Une cagnotte globale serait prévue pour faire face à l’augmentation de salaires, amélioration de la situation des AME et recrutement des jeunes. Par ailleurs, le montant de cette cagnotte n’a pas été communiqué

Selon le compte-rendu fait par la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA Bénin), deux niveaux d’augmentation des salaires est envisagée. « Dans un premier temps une amélioration du point d’indice pour impacter aussi bien les pensions des retraités que les salaires. Puis une augmentation différenciée des salaires et des pensions par palier de façon à impacter plus fortement les bas salaires et moins fortement les salaires élevés », a fait savoir le syndicat

Les quatre paliers retenus sont :

de 52.000 F CFA à 100.000 F CFA

de 100.001 F CFA à 200.000 F CFA

de 200.001 F CFA à 500.000 F CFA

de 500.001 F CFA et plus.

Pour l’effectivité des différentes simulations retenues, le gouvernement donne rendez-vous pour novembre 2022, à condition que la conjoncture en coure ne s’aggrave. « Le gouvernement a évoqué les incertitudes économiques actuelles dans le monde pour s’engager pour le mois de novembre 2022 comme la date d’effet de ces différentes simulations à condition que la situation actuelle évoquée ci-dessus ne s’aggrave », informe la CSA-Bénin.