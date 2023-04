Bénin – Retour ou non de Hervé Hêhomey au parlement: l’éclairage de Valentin Djènontin

- Publicité-

Depuis son éjection du gouvernement à la faveur d’un remaniement technique, le retour à l’Assemblée nationale de l’ancien ministre Hervé Hêhomey polarise toutes les attentions. Valentin Djènontin apporte son grain de sel dans le débat et clarifie.

Depuis quelques jours, le retour ou nom du ministre Hervé Hêhomey à l’Assemblée nationale est au cœur de tous les débats sur les différents fora politiques du pays. Chacun y va de son interprétation des textes. Dans un audio relayé sur les réseaux sociaux, l’ancien ministre de la justice Valentin Djènontin donne son éclairage sur le sujet.

Pour l’exilé politique, il faut être un averti pour comprendre la subtilité des articles ». Dans une démonstration technique, il essaie de ressortir les nuances qui entourent les dispositions du remplacement du titulaire par son suppléant au parlemnt.

« … lorsque tu es député et que tu es nommé à une fonction nationale ou internationale, on fait appel à ton suppléant pour venir te remplacer ; lorsque tu perds cette position où tu as été appelé pendant que tu es député, tu peux revenir au parlement », analyse l’ancien ministre.

La nuance qu’il fait de cette disposition par rapport au débat actuel, c’est que le ministre Hervé Hêhomey n’a pas été appelé pour servir la République au sein du gouvernement du président Patrice Talon alors qu’il est député et siégeait au parlement. Mieux, alors qu’l est élu député, il n’a même pas encore siégé.

« Il était déjà ministre avant d’être élu député et quand il est élu député, il n’y a pas un acte qui est intervenu, un acte administratif ; un décret pour le nommer ministre, d’où la subtilité des articles interprétés« , a indiqué l’ancien parlementaire.

« S’il avait déjà siégé d’abord à l’Assemblée nationale et pendant ce temps, on forme un gouvernement et il est parti, on peut appliquer les articles. En d’autres termes, il peut revenir », a indiqué Valentin Djènontin qui conclut en affirmant que si l’on doit dire le droit, le ministre Hervé Hêhomey n’a aucune chance de revenir reprendre son siège au parlement.

A noté que le ministre Hervé Hêhomey a été sorti du gouvernement le lundi 17 Avril dernier et son département confié au ministre du cadre de vie et du développement durable. Elu député à l’issue des élections législatives du 8 Janvier dernier, il a déposé sa démission au bureau de l’Assemblée nationale pour poursuivre sa mission républicaine aux côtés du chef de l’Etat. Mais il sera débarqué à la faveur d’un remaniement technique.