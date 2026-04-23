Bénin : résultats définitifs confirmés, Romuald Wadagni officiellement élu Président de la République

La Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Sans contestation enregistrée, elle valide la large victoire du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata dès le premier tour.

La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu sa décision finale concernant l’élection présidentielle du 12 avril 2026. À l’issue de l’examen du scrutin, elle a confirmé la victoire du duo formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata.

Dans sa décision lue par son président, le professeur Cossi Dorothé Sossa ce jeudi 23 avril 2026, la haute juridiction a souligné qu’« aucune contestation relative à la régularité desdites opérations n’a été déposée » et qu’elle n’a relevé « aucune irrégularité de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales ».

En conséquence, la Cour a, à travers son article premier, proclamé définitivement élus Romuald Wadagni en qualité de Président de la République et Mariam Chabi Talata comme Vice-présidente.

Les résultats confirment une victoire écrasante dès le premier tour. Le duo Wadagni–Talata obtient 94,27 % des suffrages exprimés, contre 5,73 % pour leurs challengers, le duo Hounkpè – Hounwanou. Le taux de participation est estimé à 63,57 %, selon les chiffres officiels.

Par ailleurs, la Cour a précisé que le Président élu entrera en fonction le dimanche 24 mai 2026 à 00 heure, conformément aux dispositions constitutionnelles.

Avec cette proclamation, le processus électoral arrive à son terme, ouvrant la voie à une nouvelle mandature à la tête du pays.