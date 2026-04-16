Présidentielle 2026 au Bénin : la Cour confirme la victoire de Romuald Wadagni

La Cour constitutionnelle a validé les grandes tendances de la présidentielle du 12 avril 2026, avec une nette avance du duo Wadagni–Talata. Quelques ajustements ont toutefois été apportés aux chiffres de la CENA.

La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu publics les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Sans surprise, elle confirme la victoire écrasante du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata dès le premier tour.

Selon les chiffres annoncés, le taux de participation s’établit à 63,57 %.Dans le détail, le duo Wadagni–Talata obtient 94,27 % des suffrages exprimés, loin devant leurs adversaires, le duo Hounkpè – Hounwanou, qui recueille 5,73 % des voix.

La Cour souligne toutefois que ces résultats présentent « de légères modifications » par rapport aux grandes tendances précédemment publiées par la Commission électorale nationale autonome (CENA) dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril 2026. Des ajustements techniques qui ne changent pas l’issue du scrutin.

En conséquence, Romuald Wadagni devient officiellement le 5e président de la République du Bénin sous l’ère du renouveau démocratique.

Toutefois, le processus électoral n’est pas encore totalement bouclé. Les candidats disposent d’un délai de cinq jours pour introduire d’éventuels recours. La proclamation des résultats définitifs interviendra après l’examen de ces éventuelles contestations.