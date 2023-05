Bénin: rencontre de négociation gouvernement-syndicats ce mardi

- Publicité-

Les trois organisations syndicales les plus représentatives seront ce mardi 16 Mai 2023 face aui gouvernement dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de Négociations collectives au titre de l’année 2023.

Cette séance de négociation entre représentants des travailleurs et le gouvernement aura lieu ce mardi à la salle des fêtes des tours administratives à Cotonou. Sont conviés à cette séance de négociation les trois organisations syndicales les plus représentatives à savoir la CSTB, CSA-Bénin et Cosi-Bénin. Les dernières rencontres de négociation gouvernement-syndicats se sont tenues en septembre et décembre 2022.

Il faut souligner que plusieurs organisations syndicales n’ont pas remis lors de la fête du travail, le 1er mai dernier leur cahier de doléances. Les responsables de ces organisations syndicales jugent leur posture par le fait que le gouvernement ne fait pas preuve de bonne foi dans le traitement des revendications des travailleurs.