Bénin – Rencontre au palais de la Marina: Talon s’indigne contre une suggestion de Houndété

La configuration de la cour constitutionnelle est l’un des points abordés lundi 27 Novembre au palais de la Marina par Les Démocrates. Sur la question, le premier vice-président du parti a fait une suggestion qui a été énergiquement démontée par le président Patrice Talon.

« Puisque c’est votre sensibilité politique qui a désigné tous les membres de la cour , à l’Assemblée nationale comme au gouvernement, Monsieur le président de la République si vous suggériez à l’un d’entre eux de démissionner, vous ouvrirez la porte à quelqu’un de l’opposition ou des démocrates et toute la nation verra que quelque chose a été fait« , a suggéré le vice-président Des Démocrates, Eric Houndété sur l’absence de l’opposition au sein de la cour constitutionnelle.

Une suggestion immédiatement bottée à la touche par le président de la République qui demande à l’auteur de la suggestion s’il sait comment s’appelle cette manière de faire. « Non président », répondu Eric Houndété. « C’est une manipulation » lui rétorqua le président Patrice Talon.

Le président Boni Yayi interpellé sur la suggestion de son premier vice-président a préféré battre en retraite feignant n’avoir pas entendu le développement de son prédécesseur au poste de président du parti Les Démocrates.

…C’est très grave ce qu’il vient de dire …

Prenant la situation à son avantage face à des interlocuteurs qui manquent d’arguments, le président Patrice Talon enchaîne: » Il veut qu’on manipule les institutions de la République au gré de l’esprit partisan (…). C’est très grave ce qu’il vient de dire Monsieur le président« , martèle Patrice Talon en s’adressant à Boni Yayi.

Pour totalement anéantir la suggestion de l’honorable Eric Houndété, le président Patrice Talon évoque successivement les élections présidentielles de 2006, 2016 et les élections législatives de 2023. Par une démonstration magistrale, il fait remarquer qu’en 2006, Boni Yayi n’avait personne à la cour constitutionnelle, pourtant il a gagné les élections. Candidat en 2016, Patrice Talon affirme n’avoir personne à la cour constitutionnelle mais cela ne l’a pas empêché de remporter les élections. Idem pour Les Démocrates qui ont obtenu 28 député aux dernières élections législatives bien qu’ils n’aient personne au sein de l’institution.

Pour le chef de l’Etat, la séparation des pouvoirs au sein des institutions est un acquis qu’il ne faut pas remettre en cause. « Vous voulez que cet acquis , ce mérite que nous avons ensemble , aujourd’hui nous décidons que ce n’est plus un mérite , ce n’est plus un acquis comme si on avait échoué ?« , a-t-il demandé à ses interlocuteurs avant de conclure: « si on fait ça, c’est un aveu d’échec . or nous avons réussi », affirme-t-il.