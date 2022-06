Bénin – Réforme sur la qualité de l’EMP: plusieurs ministres dans le comité de pilotage

La réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité dans les enseignements maternels, primaire et secondaire sera bientôt mise en œuvre. Les membres du comité de pilotage ont été nommés par le président Patrice Talon et ont à leur tête, le professeur Noël Gbaguidi.

Par décret N » 2022 – 240 DU 13 AVR|L 2022 portant mise en place des organes chargés de la préparation, de la supervision et de la coordination de la réforme relative à la qualité et au contrôle de la qualité dans les enseignements maternel, primaire et secondaire, le président Patrice Talon a procédé à la nomination de l’équipe de pilotage qui va réfléchir sur la qualité de l’enseignement dispensé dans les sous secteurs de l’enseignement maternel et primaire et de l’enseignement secondaire.

Au total, 13 personnalités ont été nommées pour animer le comité de pilotage dont la mission essentielle est de travailler à l’orientation, la préparation des actions de la réforme ainsi que la supervision, la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre.

A ce titre, le comité de pilotage est chargé de :

veiller au respect des orientations générales de la réforme, conformément à la politique du Gouvernement ;

veiller à la rédaction du cadre de référence ;

veiller à la préparation et au bon déroulement de l’atelier méthodologique sur la réforme ;

veiller à la préparation et à l’ordonnancement des actions de mise en ouvre de la réforme ;

veiller à la rédaction des divers documents de la réforme ;

préparer la mise en oeuvre de la réforme ;

veiller à la disponibilité des rapports périodiques d’activités du Comité technique;

valider chaque grande étape de la réforme ;

rendre compte périodiquement au président de la République de l’état d’avancement de ses travaux ;

proposer le projet de budget de la réforme.

Les membres du comité de pilotage

Le Comité de pilotage de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité dans les enseignements maternels, primaire et secondaire est composé de :

Monsieur GBAGUIDI A. NOEL,

Monsieur KARIMOU Salimane,

Monsieur CHABI KOUARO Yves,

Madame LADEKAN YAYI Eléonore,

Monsieur GUEDEGBE Remy,

Monsieur SOSSOU Benoit,

Monsieur BOKO C. Gabriel,

Monsieur ADEKOU Christian,

Madame ATTANASSO Marie Odile,

Monsieur KOKOU Lucien,

Monsieur MATRO Victor.

La présidence du comité de pilotage de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité dans les enseignements maternels, primaire et secondaire est assurée par le professeur GBAGUIDI A. NOEL.