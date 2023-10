- Advertisement -

Le Ministère du Travail et de la Fonction publique lance un recrutement au profit du Ministère de la Justice et de la Législation. Il s’agit d’un concours direct et/ou externe de recrutement de 167 fonctionnaires de l’État dont 08 personnes en situation de handicap. Ce recrutement a pour but de renforcer les capacités du Ministère de la Justice en ressources humaines.