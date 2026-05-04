Bénin : recrutement de formateur en cybersécurité, cloud computing, data science, logiciel et IA
Dans le cadre du développement de ses activités un Etablissement de formation de la place recrute des formateur(trice)s dans les domaines suivants : Cybersécurité, Cloud Computing, Data science, Développement Logiciel, Support IT & Systèmes et Intelligence Artificielle.
Paul Arnaud DEGUENONVoir tous ses articles
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Infos Emplois
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Sommaire
Le dossier de candidature pour chaque profil doit comporter les pièces suivantes :
- Un Curriculum vitae
- Une lettre de motivation
- Une copie légalisée du diplôme exigée
- Les copies des attestations de travail et de bonne fin d’exécution
Toutes les candidatures doivent être envoyées au plus tard le 11 mai 2026 à l’adresse suivante : fpb.cavocefohoun@gmail.com
DEUX FORMATEUR(TRICE)S EN CYBERSECURITE.
Missions :
- Animer des formations et sessions pratiques (labs en cybersécurité)
- Encadrer des projets (audit, simulation d’attaques, sécurité réseau)
- Préparer les apprenantes aux certifications (Cisco, Fortinet, CompTIA, ou autres)
- Assurer un suivi pédagogique individualisé
Profil recherché :
- Bac+3/5 en cybersécurité, réseaux ou équivalent
- Expérience professionnelle en cybersécurité
- Bonne maîtrise du français (anglais technique requis)
Atouts :
- Certifications en Cybersécurité
- Expérience en formation
- Connaissance des environnements de cours en ligne
- Expérience en freelancing
DEUX FORMATEUR(TRICE)S EN CLOUD COMPUTING
Missions :
- Animer des formations et ateliers pratiques Cloud Computing
- Encadrer des projets (déploiement d’applications cloud)
- Préparer aux certifications (AWS Cloud Practitioner, AZ-900)
- Accompagner les apprenantes sur des cas réels
Profil recherché :
- Bac+3/5 en informatique ou cloud computing
- Expérience professionnelle en cloud / DevOps
- Capacité à vulgariser des concepts techniques
Atouts :
- Certifications en AWS ou Microsoft Azure
- Expérience en formation
- Connaissance des environnements de cours en ligne
- Expérience en freelancing
DEUX FORMATEUR(TRICE)S EN DATA SCIENCE
Missions :
- Animer des sessions de formation en Data Science
- Encadrer des projets de data science
- Préparer à la certification Google Data Analytics
- Accompagner les apprenantes dans leur projet final
Profil recherché :
- Bac+3/5 en data, statistiques ou informatique
- Expérience en data analysis
- Maîtrise de SQL, Excel avancé, outils BI, Google Data Analytics
Atouts :
- Certifications en Data Science
- Expérience en formation
- Connaissance des environnements de cours en ligne
- Expérience en freelancing
DEUX FORMATEUR(TRICE)S EN DEVELOPPEMENT LOGICIEL
Missions :
- Animer des ateliers de formation en développement web
- Encadrer des projets applicatifs (web/mobile)
- Initier aux bonnes pratiques (Git, versioning)
- Accompagner vers des opportunités de freelancing
Profil recherché :
- Bac+3/5 en développement informatique
- Maîtrise de JavaScript, Python ou Java
- Bonne connaissance de Git/GitHub
Atout :
- Certification en Développement web et mobile
- Expérience en formation
- Connaissance des environnements de cours en ligne
- Expérience en freelancing
DEUX FORMATEUR(TRICE)S EN SUPPORT IT & SYSTEMES
Missions :
- Former aux fondamentaux IT (hardware, OS, réseaux)
- Encadrer des cas pratiques de dépannage
- Préparer aux certifications Cisco IT Essentials et Google IT Support
- Simuler des situations de support client
- Assurer un suivi pédagogique individualisé orienté employabilité et projets réels
Profil recherché :
- Bac+3/5 minimum en informatique
- Expérience en support IT
- Bonne maîtrise des systèmes et réseaux
Atouts :
- Certifications Cisco ou Google IT
- Expérience en formation
- Connaissance des environnements de cours en ligne
- Expérience en freelancing
DEUX FORMATEUR(TRICE)S EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Missions :
- Animer des sessions de formation en Intelligence Artificielle (Machine Learning, Deep Learning)
- Former aux outils techniques : Python, Scikit-learn, TensorFlow / PyTorch
- Encadrer des projets en modèles prédictifs, NLP, computer vision, etc.
- Accompagner les apprenantes dans le développement d’applications IA (API, Streamlit, etc.)
- Assurer un suivi pédagogique individualisé orienté employabilité et projets réels
Profil recherché :
- Bac+3/5 en informatique, data, intelligence artificielle ou domaine connexe
- Expérience en développement IA, Machine Learning, Deep Learning (TensorFlow, PyTorch ou équivalent)
- Connaissances de base en Python et en manipulation de données
Atouts :
- Certifications en IA / ML (TensorFlow, Microsoft, AWS, Google, etc.)
- Expérience en formation
- Connaissance des environnements de cours en ligne
- Expérience en freelancing
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