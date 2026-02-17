Benin Web TV
Recrutement au Bénin : une fondation lance un appel à candidatures pour plusieurs postes clés

Dans le cadre du démarrage de ses activités, une fondation de la place ouvre un vaste recrutement pour renforcer son équipe dirigeante et opérationnelle. Initialement prévue pour le 10 février, les candidatures sont attendues au plus tard le 23 février 2026.

Le · MàJ le
Infos Emplois
Une fondation de la place a lancé un appel à candidatures en vue du recrutement de son personnel. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du lancement effectif de ses activités et vise à doter la structure de ressources humaines qualifiées pour assurer son bon fonctionnement.

Le poste de Spécialiste Genre et Inclusion Sociale est également à pourvoir, tout comme celui de deux Coordonnateurs(trices) de Projet, appelés à assurer la gestion et le suivi des actions sur le terrain.

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur dossier de candidature au plus tard le 23 février 2026 à l’adresse électronique suivante : [email protected].

