Bénin: réaction des démocrates après l’audience accordée par Talon au caucus des femmes parlementaires

Après l’échange entre le président Patrice Talon et le caucus des femmes parlementaires (parmi lesquelles figurent les femmes député du parti Les Démocrates), le parti présidé par l’ancien président Boni Yayi est monté au créneau pour faire des clarifications.

Le 11 janvier dernier, le président Patrice Talon a reçu les élues députées au palais de la Marina, « sous la bannière du caucus des femmes parlementaires ».

Parmi elles, figuraient des élues du parti de l’opposition. Suite à cette rencontre où les élues ont exprimé leur reconnaissance au Chef de l’État pour la réforme visant à accroître la présence des femmes au parlement, Les Démocrates ont fait des clarifications.

C’est à travers un communiqué signé du responsable à la communication, l’ancien député Guy Dossou Mitokpè, que le parti Les Démocrates a clarifié la présence de ses élues au sein de ce creuset. Lire ci-dessous, les clarifications du parti.

Communiqué des démocrates

Le jeudi 11 janvier 2024, l’ensemble des femmes députées de la 9ème législature au nombre de 29, regroupées sous la bannière du caucus des femmes parlementaires, a été reçu par le Président Patrice TALON, Président de la république.

Cette audience depuis quelques heures, fait l’objet d’une levée de boucliers pour cause de la présence des femmes députées du groupe parlementaire « Les Démocrates « , à ladite rencontre.

Le Parti « Les Démocrates « , voudrait informer ses militants et militantes et le peuple béninois, que le caucus des femmes parlementaires est une initiative soutenue et encouragée par le Gouvernement néerlandais et l’union européenne. Ce caucus a pour mission entre autre, de faire la promotion des femmes en politique et nos femmes députées ne sauraient être contre cela.

Ainsi ce regroupement non formel n’est aucunement basé sur des convergences politiques partisanes et donc ne saurait avoir des points de revendications partisanes communes.

Les sept (7) députées du groupe parlementaire « Les Démocrates », depuis qu’elles sont installées, ont été intègres et fidèles aux consignes du parti, elles ne sauraient donc remercier le Chef de l’État pour quelques initiatives politiques émanant de la soit disant 8ème législature monocolore, de laquelle l’opposition a été exclue.

Le parti » Les Démocrates « , voudrait également rassurer le peuple béninois de sa fidélité face à ses engagements, notamment celui concernant une probable révision constitutionnelle. Le parti réitère son refus catégorique face à toute modification constitutionnelle opportuniste et appelle le peuple à la sérénité.

C’est aussi le lieu de remercier notre peuple pour sa vigilance et son soutien aux actions de notre parti.

Fait à Cotonou le 12 janvier 2024

Le Secrétaire à la Communication

Dr. Guy Dossou MITOKPE