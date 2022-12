Bénin: rappel du Ddesftp Ouémé aux chefs d’établissements sur le temps horaire des AME

Le Directeur départemental des Enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle de l’Ouémé invite les chefs d’établissements publics au respect scrupuleux des textes régissant l’attribution de quotas horaires aux enseignants de toutes catégories dans les lycées et collèges.

A travers un communiqué en date du 12 décembre dernier, le Directeur départemental des Enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle de l’Ouémé a exhorté les chefs d’établissements publics à s(astreindre au respect scrupuleux des textes régissant l’attribution de quotas horaires aux enseignants de toutes catégories dans les lycées et collèges.

Le Directeur départemental des Enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle (Ddesftp) Ouémé rappelle à cet effet que « les AME doivent avoir 20 Heures au moins et 28 Heures au plus et ceci en cas de nécessité ou des cas de figure dans diverses matières« .

Les chefs d’établissements publics des Enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle du département de l’Ouémé doivent donc en tenir compte dans l’attribution des quotas horaires, a insisté le Ddesftp dans son communiqué.