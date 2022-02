Bénin: Rachidi Gbadamassi justifie sa descente dans les zones frontalières du nord

Le weekend dernier, le président de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale a conduit une délégation dans les zones frontalières, menacées par des attaques djihadistes. Cette descente de soutien aux populations et aux forces armées béninoises a suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Dans un entretien accordé à un média de la place, Rachidi Gbadamassi a donné des explications sur cette descente.

En réponse aux polémiques suscitées par sa descente dans les zones frontalières du Bénin menacées par le Djihadisme, le député du parti Bloc Républicain, Rachidi Gbadamassi estime que chacun doit jouer sa partition. « Notre mission se base sur les dispositions de notre règlement intérieur… Nos amis d’en face ne comprennent pas qu’on ne doit pas continuer à faire de la politique lorsqu’il s’agit de la vie de nos populations« , a indiqué le président de la Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale.

Pour Rachidi Gbadamassi, ceux qui critiquent les actions parlementaires ne sont pas outillés pour le faire. Mais ils le font par méconnaissance des textes de la République et du règlement intérieur de l’assemblée nationale. « Ils font de la spéculation communicationnelle, de la spéculation politique dans un débat qu’ils ne maîtrisent pas« , se désole le parlementaire.

Ne pas effectuer cette descente serait de l’irresponsabilité

Après cette mise au point faite au sujet des « spéculateurs », l’élu de la huitième circonscription électorale a donné des explications sur le pourquoi de sa descente dans des zones sous menace djihadiste. Selon Rachidi Gbadamassi, le député n’est pas homme de terrain que pendant les périodes de campagnes électorales.

La Commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale qu’il préside, précise-t-il, a des missions et des attributions bien précises. Et c’est en vertu de ces attributions que l’élu du peuple a effectué la descente du weekend dernier sur le terrain. Face aux menaces sécuritaires qui planent sur le pays, poursuit Rachidi Gbadamassi, ne pas effectuer cette descente serait une irresponsabilité parlementaire.

Pour l’honorable Rachidi Gbadamassi, cette descente était très importante puisqu’elle a permis à la délégation de rassurer les populations et d’apporter le soutien moral aux forces armées béninoises. « L’abandon des populations est un terrain fertile aux développement des actes de djihadisme« , a fait savoir l’élu du peuple.

Le Bénin vent debout contre le djihadisme

Le Bénin a déjà fait objet de trois attaques djihadistes. Pour prendre les taureaux par les cornes, le gouvernement fait de la lutte contre le terrorisme un défi à réaliser.

Lors de son dernier discours sur l’Etat de la Nation, le chef de l’Etat, le président Patrice Talon a fait savoir que son équipe a pris les dispositions nécessaires pour mettre les forces de défense et de sécurité en capacité à défendre le territoire.

« Les attaques survenues dans le pays, au delà de troubler notre quiétude, nous rappellent d’avantage notre obligation collective de préserver l’intégrité du territoire, l’unité nationale et l’harmonie qui nous caractérise malgré les désaccords sporadiques inhérent à la vie en communauté« , a indiqué Talon.

Et pour réussir à relever ce défi, le président Talon dans son message a indiqué que « nous serons à l’avenir encore plus déterminé et plus vigilent. A cet égard, le gouvernement prend déjà des mesures fortes pour que notre dispositif soit renforcé en moyens tant humains, logistiques que technologiques », a-t-il indiqué.