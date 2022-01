Attaques djihadistes au Bénin: le message de Patrice Talon à l’armée

A l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an des Institutions et Corps constitués au Chef de l’Etat, Patrice Talon est revenu sur les récentes attaques djihadistes au nord du Bénin. Face à la hiérarchie militaire, le président de la République a invité toute l’armée à rester vigilante et dans la veille permanente.

Après son discours sur l’état de la nation, le président Patrice Talon aborde à nouveau l’actualité brûlante des attaques djihadistes. Il a une fois encore rappelé que des dispositions avaient été prises pour anticiper voire empêcher lesdites attaques. Mais se rend compte qu’à l’évidence, ce dispositif a été éprouvé.

Bien que nous ayons travaillé à anticiper, voire éviter toute incursion sur notre territoire, notre dispositif a été éprouvé ces derniers temps. Cela traduit que nous ne devons jamais dormir sur nos lauriers et que la veille doit être permanente. En pareille circonstance, le Gouvernement et moi-même, ainsi que je l’ai indiqué devant la représentation nationale le 29 décembre dernier, serons plus que jamais à vos côtés, pour vous fournir davantage de moyens nécessaires à la défense de notre territoire et à la protection de nos concitoyens. Patrice Talon

Réponse du #Prbenin @PatriceTalonPR au message de vœux du Chef d’État-Major Général des Armées, le Contre-Amiral Patrick Jean-Baptiste AHO, Porte-parole des Forces de Défense, de Sécurité et assimilés du Bénin. (PART 1) #VoeuxPrBenin #Wasexo pic.twitter.com/LWGQgPaYtv — Présidence du Bénin (@PresidenceBenin) January 21, 2022

Le président de la République rappelle aux Forces armées béninoises qu’elles doivent résolument se mettre à l’oeuvre pour protéger la nation, conformément à leur serment. « Pour ma part, je me dois de vous rappeler que cette nouvelle donne sécuritaire vous met désormais, vous qui avez fait le serment de servir la nation, vous qui avez fait l’option courageuse de servir la nation par les armes, face à vos responsabilités devant le peuple béninois et devant l’histoire », a-t-il déclaré.