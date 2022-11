Bénin – Quitus fiscal pour les élections: les OSC invitent au dialogue après les législatives

Dans une déclaration faite ce lundi 21 Novembre 2022, la plateforme électorale des organisations de la société civile a plaidé pour que des solutions soient apportées aux difficultés d’obtention des quitus fiscaux lors des élections.

La plateforme électorale des organisations de la société civile a exprimé ses préoccupations sur les difficultés d’obtention de quitus fiscaux par des candidats aux élections au Bénin et à l’invalidation de candidature pour défaut de quitus fiscal. Dans une déclaration faite ce lundi 21 Novembre, elle suggère de réétudier au cours d’un « dialogue franc et sincère », la mise en œuvre de la réforme du quitus fiscal en particulier et toutes les autres questions et dispositions génératrices de problèmes/tensions préjudiciables à la paix et à la cohésion nationale.

« La Plateforme électorale des Osc reste, fortement préoccupée par les problèmes récurrents autour de la mise en œuvre des dispositions relatives au quitus fiscal ainsi que les tensions que génèrent les invalidations de candidature par défaut de quitus fiscal. Si elle approuve cette réforme qui vise à promouvoir des élus réguliers vis-à-vis de leurs devoirs fiscaux, elle estime toutefois qu’il est essentiel que les conditions et modalités de sa mise en œuvre soient comprises de tous, qu’elles soient à nouveau discutées et peaufinées afin de prévenir des situations périlleuses pour le pays« , a indiqué la présidente Fatoumatou Batoko Zossou lors de de sa déclaration.

Toujours dans sa déclaration, la présidente de la plateforme électorale des organisations de la société civile a également exhorté toutes les parties prenantes au processus électoral à la collaboration et à un sens élevé de l’intérêt général et de la République afin de contribuer à des élections législatives libres, inclusives, transparentes et apaisées en 2023.