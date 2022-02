Bénin: qui est Boucary Abou Soulé Adam, le directeur général des élections ?

Boucary Abou Soulé Adam est retenu au poste de Directeur général des élection à la Commission électorale nationale autonome (Céna). Il a été désigné à l’issue d’un appel à candidature. Son parcours professionnel marqué par de nombreuses expériences a certainement joué en sa faveur.

Le désormais organisateur en chef des élections au Bénin est doté d’un CV qui pèse dans la balance. En effet, Boucary Abou Soulé Adam est expert senior des questions électorales, expert senior en développement des institutions législatives et spécialiste du contrôle des finances publiques et de l’élaboration de lois.

Il débute son parcours scolaire à l’école catholique des garçons de Nikki où il a décroché son Certificat d’Etudes Primaires (Cep) en 1969. Boucary Abou Soulé Adam va ensuite rejoindre le Lycée Mixte Mathieu Bouké où il avait été classé. Il sort de là en 1976 avec Baccalauréat série B. Les portes de l’Université Nationale du Bénin (Unb) venaient ainsi de s’ouvrir à Boucary Abou Soulé Adam. Son passage dans ce haut lieu du savoir a été sanctionné par un diplôme d’Etudes techniques supérieures, option finances avec la mention « Très bien » au Collège Polytechnique Universitaire (Cpu) et une maîtrise en droit, option administration générale à la Flash de l’Unb en 1983.

Un DEA obtenu à l’Université Paris 1 Sorbonne

Boucary Abou Soulé Adam fait partie de cette catégorie de cadres béninois qui ont fait leurs preuves dans les études dans l’hexagone. En effet, après l’Université nationale du Bénin (Unb), il intégra l’Université Paris 1 Sorbonne où il obtint un diplôme de 3ème cycle en économie internationale de développement et son Diplôme d’Etudes Approfondies (Dea) en économie, option Mutations économiques et adaptation régionale.

En 1990, il devient spécialiste en gestion de l’ajustement structurel et prévision économique grâce au diplôme de spécialité décroché à l’institut international d’administration publique.

Plusieurs postes occupés…

Boucary Abou Soulé Adam a été appelé au service de son pays très tôt. Déjà en 1982, il a intégré le cabinet du président de la République d’alors. L’actuel Directeur général des élections, a été intendant au Palais de la présidence, conseiller technique à l’économie du président de la République, assistant du directeur général des affaires économiques et membre du Groupe d’analyse de la conjoncture et de la collecte des données.

Boucary Abou Soulé Adam a également dirigé la direction régionale Zone Nord de la Sonapra avant d’être Directeur Général (Dg) par intérim de cette structure étatique.

Ancien parlementaire…

En 1999, Boucary Abou Soulé Adam a été élu député dans la 7è circonscription électorale. Après l’installation de cette législature, il a été désigné pour siéger au sein de la commission des finances et rapporteur spécial du budget. Il sera désigné membre du Comité Interparlementaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (Cip-Uemoa). Réélu en 2003, il a été porté à la tête de la commission des finances et du Budget.

Le patron de la Direction générale des élections n’est pas un novice dans le fonctionnement de la Céna. Au sein de la commission électorale, il avait été déjà chargé des études, de la conception des documents électoraux, de la formation et du suivi des partis politiques.

Boucary Abou Soulé Adam avait été désigné en mai dernier pour siéger au sein du Conseil électoral en tant que représentant de la minorité (Bloc Républicain) au parlement, mais il a démissionné quelque temps après. Il retourne dans les locaux de l’institution électorale, mais avec une autre veste.