Bénin – Que pense désormais Les Démocrates de Basile Ahossi ? l’He Atchadé en parle

Les démocrates n’ont pas perdu confiance en leur camarade Léon Basile Ahossi malgré le contre pied qu’il a joué lors du vote du projet de loi de finances exercices 2024. Selon l’honorable Nourénou Atchadé, l’ancien douanier n’a pas perdu sa place dans le cœur des responsables du parti.

Le groupe parlementaire Les démocrates ne peut désormais compter que sur 27 députés parmi les 28 élus lors des élections législatives de 2021. Cette rumeur qui a circulé sur les réseaux sociaux au lendemain du vote du projet de loi de finances exercice 2024; votre au cours duquel l’honorable Léon Basile Ahossi n’a pas respecté la discipline du groupe et a émis un vote favorable, a contraint le président du groupe parlementaire à rompre le silence.

Interrogé sur la question lors d’une sortie sur le terrain, le député Nourénou Atchadé a pris la partie du deuxième vice-président de l’Assemblée nationale. Selon lui, Léon Basile Ahossi reste toujours fidèle à l’idéologie du parti Les Démocrates. « …Les gens disent désormais ils sont 27. Non on est pas 28, on est 28. Certainement beaucoup ne connaissent pas Basile Ahossi. C’est avec Basile Ahossi que nous avons fait le combat de la septième législature du début à la fin. Il était membre de l’union fait la nation, il a démissionné pour nous rejoindre« , a rappelé Nourénou Atchadé.

A l’en croire, l’ancien douanier à la retraite est un homme de principe. « C’est un monsieur de caractère, un monsieur de principe; c’est un monsieur qui ne peut pas dire à la date d’aujourd’hui que l’argent peut acheter« , a martelé le deuxième vice-président des démocrates.

Selon l’honorable Nourénou Atchadé, si l’argent pouvait acheter Basile Ahossi, il n’aurait jamais quitté l’union fait la nation pour rejoindre la FCBE alors que la plupart de ses autres camarades avait rejoint le pouvoir.

« Moi en tant que président du groupe parlementaire Les Démocrates, je ne peux que croire en lui jusqu’à ce que je trouve le contraire. Je ne peux pas douter de lui. Il est des nôtres, il sera toujours des nôtres et les prochains jours vont nous édifier », a affirmé avec conviction Nourénou Atchadé.

Rappelons que l’honorable Basile Ahossi dans ses sorties de justifications, il a affirmé qu’il a adopté une position contraire à celle dictée par son parti politique parce qu’il voulait rester fidèle à sa conscience. Selon lui, aucun élément ne permettait au parti d’adopter la position qu’elle a eu à adopter lors du vote du budget général de l’Etat exercice 2024. Et comme sa conscience n’est pas celle du parti, il a décidé de prendre ses responsabilités.