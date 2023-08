Bénin: PSIE ouvre 34 postes en secrétariat pour un salaire net de 100 mille

- Advertisement -

De nouvelles offres d’emploi sont disponibles sur la plateforme du Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE). Il s’agit d’un recrutement exceptionnel portant sur 34 postes ouverts en secrétariat pour un salaire net de 100 mille francs CFA.

Ce recrutement concerne les titulaires du baccalauréat séries A, B, C, D et G. Les candidats seront recrutés au poste de secrétaire polyvalent. Ils doivent avoir la maîtrise de l’outil informatique et de la langue anglaise.

Pour postuler à l’avis de recrutement, les personnes désireuses sont invitées à se rendre sur : https://cutt.ly/0VZDT77, avant le 26 août 2023 à 17h 30.

Par ailleurs pour s’inscrire sur la plateforme et être au courant de nouvelles offres, inscrivez sur : https://cutt.ly/FVZDIF8.

