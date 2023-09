Bénin – PSIE: 82 postes ouverts, 100 000 à 250 000 de salaires nets

- Advertisement -

Le PSIE recrute pour le compte de 82 postes ouverts dans plusieurs communes. Le salaire net proposé selon la qualification et le poste choisi varie de 100 000 à 250 000.

Le PSIE annonce l’ouverture de 82 postes sur sa plateforme, à l’adresse : https://psie.bj/postes-ouverts . Cette nouvelle vague de recrutement concerne les professionnels en action commerciale et domaines connexes, les professionnels en comptabilité et gestion, en transports logistiques ou domaines connexes et en ingénierie informatique.

Les diplômés en génie énergétique ou domaines connexes, des gestionnaires des ressources humaines, des ingénieurs en génie civil, BTP ou tous corps assimilés, les secrétaires de direction et les économistes peuvent également postuler.

Les niveaux d’études exigés sont : le baccalauréat professionnel, Bac+2/3 et Bac + 5.

