Bénin – Programme PAOP: des experts belges partagent leurs expériences avec la police

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PAOP, des experts belges ont échangé leur expertise avec leurs collègues béninois, les fonctionnaires de la police républicaine (PR).

La sécurité est un élément clé du développement d’une Nation. C’est dans cette perspective que la Belgique à travers son programme PAOP, a décidé d’appuyer l’opérationnalisation de la Police Républicaine du Bénin en renforçant ses capacités pour lutter efficacement contre la criminalité et les menaces à la sécurité.

Ainsi, la semaine dernière, des experts belges ont échangé avec certaines unités de la police républicaine sur les pratiques et les techniques en matière de sécurité. Cet échange s’inscrit dans le cadre du programme PAOP, qui vise à améliorer les capacités opérationnelles de la Police Républicaine du Bénin pour garantir la sécurité des populations et favoriser le développement du pays.

Le programme PAOP a pour ambition de définir et de compléter le cadre organique et la couverture territoriale de la Police Républicaine ; d’améliorer le contrôle qualité des différents processus et d’élargir le soutien à la Police Républicaine.

L’objectif général est de promouvoir l’avènement d’une société pacifique et ouverte à tous aux fins d’un développement durable, d’assurer l’accès de tous à la justice et de mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.