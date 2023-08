Bénin: profondes mutations au sein de l’UP le Renouveau

Le parti Union Progressiste le Renouveau a tenu samedi 12 Août 2023 sa session ordinaire du bureau politique du parti. De profondes mutations sont intervenues à l’issue de cette activité politique.

Des modifications importantes sont intervenues au sein des organes dirigeants du parti UP le Renouveau. C’était ce samedi 12 Août 2023 à l’issue de la session ordinaire qui a réuni les responsables du parti au Bénin Royal Hôtel de Cotonou.

La rencontre présidée par Joseph Djogbénou, président du parti a conduit à la relecture des textes qui régissent le fonctionnement de la première formation politique au Bénin. Il s’agit pour les responsables du parti de corriger les incohérences notées dans les textes pour plus d’efficacité dans le fonctionnement.

- Publicité-

Les modifications ont notamment touché les articles 75; 80; 81; 82 puis ceux 136; 137 et 138. Il s’agit d’insuffler une nouvelle dynamique au parti vague jaune pour plus d’intégration et pour plus d’efficacité et extension sur l’ensemble du territoire national.

Dans cette optique, le bureau politique du parti a été étoffé en tenant compte des fusions et adhésion d’autres partis politiques récemment enregistrées.

Ainsi, le parti union Progressiste le Renouveau dispose désormais de 3 instances dirigeantes au lieu de 2 précédemment. Il s’agit de la Haute direction du parti, la Direction Exécutive Nationale et enfin le bureau politique constitué de trois cent membres.

- Publicité-

« Un parti qui ne se fait pas confiance ne peut solliciter la confiance du peuple… » s’est confié le président Joseph Djogbénou comme pour dire que le rassemblement de tous les composants du parti fait non seulement l’intégration, mais instaure aussi la confiance mutuelle.

Les membres de la Haute Direction

Président : Joseph Djogbénou,

- Publicité-

Vice-président: Chabi Talata,

Secrétaire général: Gérard Gbenontchi,

Secrétaire général adjoint : Houinsa David,

trésorier général: N’Ouemou Domitien,

Membres: Louis Vlavonou, Ake Natondé, Tamou Bio Sarako, Houetchenou Christian.