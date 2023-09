Bénin-Présidentielle de 2026: après Homéky, Iréné Agossa s’exprime sur la candidature de Olivier Boko

- Publicité-

Il faudra suivre la procédure pour désigner le candidat le plus représentatif de l’UPR pour la présidentielle de 2026, c’est en substance ce qu’indique entre les lignes Iréné Agossa en réaction aux propos de Oswald Homéky sur Olivier Boko.

Invité le dimanche dernier sur la chaîne privée E-télé, Iréné Agossa désormais membre du bureau politique du parti Union Progressiste le Renouveau, a apporté des nuances aux propos du ministre des sports Oswald Homéky qui semble déjà accordé sa bénédiction à Olivier Boko au cas où ce dernier manifestera la volonté de représenter le parti la vague jaune à la présidentielle de 2026.

En effet, se prononçant sur la suscitation de la candidature de l’homme de confiance de Patrice Talon, Oswald Homéky semble dire qu’il n’aura pas candidature au sein de la mouvance si Olivier Boko exprimait le désir de succéder à son ami.

« …. Il est le mieux préparé de nous tous, s’il se présente, toutes les autres ambitions doivent s’éteindre« , avait confié Oswald Homéky. Plus loin, il soutient qu’en toute sincérité, Olivier Boko est celui dont la candidature va aisément rassembler toutes les tendances au sein de la mouvance et même en dehors.

Mais sur E-télé le dimanche dernier, Iréné, un autre responsable du parti Union Progressiste le Renouveau a joué sur les nuances. Dans son développement, il a attiré l’attention de son jeune frère en politique qu’il y a une procédure à l’interne pour désigner le candidat du parti.

« Si le souhait exprimé par Oswald Homéky ne convient pas à tout le monde, il y aura d’autres qui vont se déclarer et nous verrons qui est le plus représentatif et qui pourra conduire le parti à la victoire« , précise Iréné Agossa.

Dans cette procédure, poursuit-il, il va falloir pour Oswald Homéky de se battre pour faire passer son choix au sein du parti. « Si la procédure est bon qui peut lui en vouloir« , a affirmé Iréné Agossa comme pour dire que ce privilège ne sera offert à personne sur un plateau d’or.

Il faut dire que le président du parti, le professeur Joseph Djogbénou dont l’ambition pour le poste est un secret de polichinelle, est loin de ces débats qu’il juge trop tôt.