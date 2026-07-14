Bénin: première journée de composition pour les candidats à la session de remplacement du Baccalauréat 2026

Les épreuves écrites de la session de remplacement du Baccalauréat, session de 2026, ont officiellement démarré ce lundi au CEG Sainte-Rita de Cotonou, unique centre de composition retenu à l’échelle nationale.

Publié le 14 juil. 2026 à 17:05 · Mis à jour le 14 juil. 2026

Cette session s’adresse exclusivement aux candidats qui, pour des motifs de force majeure dûment justifiés et validés par l’Office du Baccalauréat, n’ont pas pu participer à la session normale de juin dernier. Elle intervient dans un contexte marqué par les excellents résultats de la session principale, dont les chiffres officiels viennent d’être publiés.

​Les candidats retardataires composent dans des conditions rigoureusement identiques à celles de la session normale afin de garantir l’équité des chances face à ce premier diplôme universitaire. Pour assurer le bon déroulement de l’évaluation, le centre de composition du CEG Sainte-Rita est placé sous la supervision directe du professeur Fidèle Djimon.

​Le calendrier post-épreuves s’annonce particulièrement intense. Les première et deuxième délibérations de cet examen de rattrapage sont programmées dès le vendredi.

Immédiatement après soit le lendemain, les candidats déclarés admissibles affronteront les épreuves physiques et sportives afin de boucler définitivement leur examen.

​Les chiffres clés de la session normale 2026

​Cette phase de remplacement vient clore un examen dont la session normale a enregistré des performances globales remarquables cette année :