Bénin: poursuivi pour usage de faux documents, un togolais risque 2 ans de prison

- Publicité-

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a examiné mardi 14 Novembre 2023, un dossier d’usage de faux documents. L’accusé de nationalité togolaise risque deux ans de prison selon les réquisitions du ministère public.

Prétextant être né à Sègbohouè, un jeune togolais s’est fait établir l’acte de naissance du Bénin. Il s’est fait ensuite enrôler au recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP). Sur la base de ce faux document, il s’est fait établir un acte de naissance sécurisé et un certificat d’identification personnel (CIP).

Grisé par cet exploit, le jeune togolais s’est rendu à la direction de l’Emigration et l’Immigration (DEI) pour se faire établir un passeport béninois. Et c’est à ce niveau qu’a pris fin son parcours. Le faux fut détecté et il fut arrêté. A la barre mardi 14 Novembre, il prétend avoir envoyé une somme de 380.000 francs cfa à un ami au Bénin pour l’aider à obtenir les actes dans le but de s’installer dans le pays.

Dans ses réquisitions, le ministère public a requis deux ans de prison ferme contre le prévenu et a demandé au tribunal le retrait des actes du système de l’agence nationale d’identification des personnes. Le délibéré est renvoyé au 21 Novembre.