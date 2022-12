Bénin: pour soupçon de détournement, le comptable d’un hôpital gardé à vue à la BEF

Le comptable de l’hôpital de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin sise à Porto-Novo n’est plus libre de ses mouvements. Il est gardé à vue à la Brigade économique et financière (BEF) pour malversation financière.

Suite à un audit commandité par le conseil d’administration de l’hôpital de l’Eglise Protestante Méthodiste du Bénin sise à Porto-Novo, plusieurs irrégularités ont été détectées dans la gestion du comptable de la maison.

Pour voir clair dans sa gestion, le conseil d’administration de l’hôpital a porté plainte devant la brigade économique et financière (BEF) et le comptable mis aux arrêts et gardé à vue. Un manque à gagner de près de 60 Millions de francs cfa aurait été découvert lors de l’audit.

Selon les informations de « Le Potentiel », le comptable n’est pas la seule personne impliquée dans ce dossier de malversation financière. L’épée de Damoclès plane également sur la tête de plusieurs caissiers et autres responsables de l’hôpital.

Après les enquêtes préliminaires, le comptable de cet hôpital sera présenté les jours à venir au procureur spécial de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).