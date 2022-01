Bénin: pour non respect de la réglementation, l’ABRP ferme plusieurs pharmacies à Cotonou

En effet, selon la loi 2021-03 du 1er Février 2021 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin, tout pharmacien titulaire d’une officine en respect à la déontologie d’exercer personnellement sa profession à travers sa présence physique et régulière dans son officine pour s’assurer que c’est le bon médicament qui est administré au bon patient et à la bonne dose.

Plus d’une dizaine de pharmacies sont fermées à Cotonou pour au moins 48 heures pour non respect de la réglementation. Cette mesure a été appliquée le Jeudi 20 Janvier 2022 par l’agence béninoise de régulation pharmaceutique (ABRP).

