Bénin: pour la décrispation, Nicéphore Soglo dit avoir fait des compromis en vain

Nicéphore Dieudonné Soglo semble avoir misé le tout pour le tout pour obtenir la décrispation de la situation sociopolitique, mais les résultats escomptés ne sont pas encore au rendez-vous.

A un moment donné, Nicéphore Dieudonné Soglo avait été soupçonné d’être devenu « trop proche » du pouvoir. Aujourd’hui, on peut comprendre qu’il était probablement dans « les compromis ». « Je me suis même laissé aller à des compromis dans le but de décrisper l’atmosphère des deux côtés sans succès », a-t-il confié.

En réponse à ses démarches, l’ancien président dit avoir eu droit à « de vagues promesses en arguments fallacieux ». Il fait l’amer constat que Reckya Madougou, Joël Aïvo et beaucoup d’autres personnes croupissent encore en prison dans le cadre du conflit politique.

Aucun projet de société ne peut prospérer pendant que des fils émérites du pays sont embastillés ou contraints à l’exil. C’est le sens de mon engagement, c’est ma responsabilité de me faire entendre lorsque ça ne va pas. Nicéphore Dieudonné Soglo

Il ne compte pas se murer en silence face à la situation. Pour Soglo, ne pas dénoncer les travers dans une gouvernance, « c’est être complice ».

Dans sa déclaration, Nicéphore Dieudonné Soglo n’a pas directement évoqué le cas des « exilés politiques », dont fait partie son fils Lehady Soglo. Mais, s’il y a eu des compromis pour la décrispation de la tension politique, on peut dire que cela les concerne également.