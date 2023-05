Bénin: plusieurs ministres invités à s’expliquer sur divers dossiers au parlement

- Publicité-

Dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, plusieurs ministres du gouvernement du président Patrice Talon sont attendus à la session plénière du mercredi 24 mai au palais des gouverneurs à Porto Novo.

Le mercredi 24 mai 2024, plusieurs ministres du gouvernement seront présents au Parlement pour répondre aux questions d’actualité de députés concernant des sujets importants pour le pays. Cette annonce a été faite par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, à travers un communiqué invitant les députés à participer à une séance plénière prévue à partir de 14 heures.

L’une des préoccupations qui seront abordées lors de cette séance sera l’explosion de la soute à munitions de l’École des officiers de Toffo. Il s’agit d’un incident grave qui a coûté la vie à certains compatriotes. Les députés auront l’occasion de poser des questions aux ministres concernés et d’obtenir des informations sur les mesures prises pour faire face à cette situation et assurer la sécurité des citoyens.

Un autre sujet qui sera abordé concerne les perturbations enregistrées dans la fourniture de l’énergie électrique. Les députés auront la possibilité d’interroger les ministres compétents sur les raisons de ces perturbations et sur les actions entreprises pour remédier à la situation.

Enfin, l’atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées sera également discutée. Les députés auront l’occasion d’interroger les ministres sur les mesures de sécurité mises en place, ainsi que sur les initiatives visant à soutenir et à protéger les populations touchées par le terrorisme. Il est essentiel de garantir la sécurité et le bien-être des citoyens dans ces zones affectées, et cette séance plénière permettra d’aborder ces enjeux cruciaux.

Il faut rappeler qu’en tant qu’institution de contre pouvoir, le Parlement a en dehors de la mission de légiférer les lois de contrôler l’action du gouvernement. C’est dans le cadre de ce contrôle que des membres du gouvernements sont attendus mercredi prochain au parlement.

Communiqué de Louis Vlavonou