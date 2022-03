Bénin: plusieurs directeurs d’école nommés par le ministre Salimane Karimou (liste)

A travers l’arrêté ministériel N° 024/MEMP/DC/SGM/DAF/SA09SGG22 portant nomination des directeurs d’écoles maternelles et primaires dans le département de l’Atlantique, Monsieur Salimane Karimou, ministre de l’enseignement maternel et primaire a procédé à la nomination et à l’affectation de plusieurs directeurs d’école.

